Во второй круг “Australian open” вышел Егор Герасимов

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На кортах “Мельбурн Парка” стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии “Большого шлема” – открытый чемпионат Австралии, сообщает БЕЛТА.

Первым из пяти представителей Беларуси на корт “Мельбурн Парка” вышел Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга), который в 1/64 финала переиграл в четырехсетовом поединке француза Бенуа Пера (28) – 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. Следующим соперником белоруса будет российский теннисист Аслан Карацев (113), который сегодня выиграл у итальянца Джанлуки Магера – 6:3, 6:3, 6:4. Завтра еще один белорус Илья Ивашко (110) встретится с россиянином Романом Сафиуллиным (182).

Также сегодня в первом раунде женского одиночного разряда седьмая ракетка планеты Арина Соболенко встретится со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой, занимающей 98-е место в мировом рейтинге. Завтра соперницей двукратной победительницы Australian Open экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (13) будет американка Джессика Пегула (64). Александра Саснович (90) сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (23).

Матчи Australian Open – 2021 пройдут на кортах “Мельбурн Парка” с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.

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