В Швеции презентовали две книги о белорусских протестах 2020 года

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7 февраля, в День солидарности с белорусами, в Швеции проходят презентации двух книг о белорусских протестах 2020 года.

Книга-эссе Дмитрия Строцева “Искусство народного неповиновения”. Она посвящена феномену белорусского протеста в целом. Строцев — активный участник акций протеста. Его задерживали на улицах Минска, он провел 13 суток в изоляторе.

Вторая книга— “Письма в счастливые времена”, её автор — Мария Степанова. Она посвящена открытому письму Светланы Алексиевич российской интеллигенции “Почему вы молчите?” и реакции известных россиян на это обращение.

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