В Молодечно 21-летнего протестующего осудили на 3 года и 6 месяцев колонии

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8 февраля в Молодечно 21-летнего протестующего Вадима Гурмана осудили на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Он якобы 9 августа 2020-го на акции протеста против фальсификации итогов выборов провоцировал толпу на активные действия против милиции и угрожал насилием милиционерам (ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК).

Решение вынесла судья Ольга Дубовик, сообщает “Еврорадио” со ссылкой на spring96.org.

В суде против протестующего свидетельствовали 6 милиционеров, которым он якобы угрожал и оскорблял. Гурман в суде отрицал, что такие угрозы были. Также он отрицал то, что в тот день якобы был пьян.

Осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда четырем милиционерам — Дмитрию Смоленскому, Павлу Синявскому, Вадиму Лазарю и Александру Терентьеву — по 500 рублей каждому. Милиционеры Редько и Нехведович иски не подавали, добавляет “Рэгіянальная газета”.

Ранее в суде молодой человек заявил, что после задержания 11 августа его сильно избивали. А потом ему и еще одному задержанному угрожали изнасилованием и пытались снять штаны. Милиционеры остановились только по команде кого-то из милицейского руководства, свидетельствовал Вадим Гурман.

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