В Латвии на год запретили трансляцию телеканала “Россия РТР”

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение на год запретить ретрансляцию канала «Россия РТР».

Об этом сообщил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш в своем twitter.

По его словам, решение было принято сегодня утром, оно вступит в силу 15 февраля.

«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать», — написал Аболиньш.

В июле прошлого года NEPLP ограничил вещание канала «Россия РТР». Причиной тому послужил выпуск программы «60 минут», в котором якобы прозвучали «ненавистнические высказывания в отношении Украины».

С 1 февраля крупнейший латвийский кабельный оператор Tet прекратил трансляцию на территории республики пяти российских телеканалов. В список вошли Первый балтийский канал, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Поделиться ссылкой:



