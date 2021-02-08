В Латвии на год запретили трансляцию телеканала “Россия РТР”

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение на год запретить ретрансляцию канала «Россия РТР».
Об этом сообщил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш в своем twitter.
По его словам, решение было принято сегодня утром, оно вступит в силу 15 февраля.
«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать», — написал Аболиньш.
В июле прошлого года NEPLP ограничил вещание канала «Россия РТР». Причиной тому послужил выпуск программы «60 минут», в котором якобы прозвучали «ненавистнические высказывания в отношении Украины».
С 1 февраля крупнейший латвийский кабельный оператор Tet прекратил трансляцию на территории республики пяти российских телеканалов. В список вошли Первый балтийский канал, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».