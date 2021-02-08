У интернет-мошенников нет выходных

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За минувшие выходные от действий интернет-мошенников пострадали 8 жителей Гродненской области. Об сообщает отделение информации и общественных связей УВД облисполкома.

Злоумышленники действуют по отработанной схеме: потенциальной жертве звонит якобы сотрудник банка, который сообщает о попытке списания денег и пытается выяснить конфиденциальные данные.

“За минувшие выходные на удочку интернет-мошенников попались 8 жителей Гродненской области. Всего в руки злоумышленников попало свыше Br6,3 тыс. Однако есть вероятность, что не все потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы”, – сообщили в милиции.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банка не будут звонить и узнавать реквизиты платежной карты и посоветовали не поддаваться на уговоры, а сразу прекращать разговор, особенно если звонят с зарубежного номера.

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