Три факта о холестерине, которые полезно знать каждому взрослому человеку

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Американские ученые, доктор медицинских наук Дейдре Маттина (Кливлендская клиника) и доктор медицины Рэндал Томас (Клиника Майо), перечислили несколько фактов о холестерине, которые, по их мнению, полезно знать каждому взрослому человеку.

Общий холестерин – это только часть картины. Определить уровень холестерина в организме позволяет анализ крови. Однако более важным, чем знание общего холестерина, является понимание того, из каких компонентов состоит этот показатель, отмечают эксперты.

Что же это за компоненты?

ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Считается «плохим» холестерином, потому что способствует накоплению бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Чем больше холестериновый нарост, тем более узкими и жесткими становятся артерии, и тем труднее крови течь по ним к сердцу.

«Если вам уже поставили диагноз болезни сердца, нужно, чтобы ваш ЛПНП был ниже 70», – говорит Рэндал Томас.

ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Считается «хорошим» холестерином, потому что переносит холестерин ЛПНП из артерий в печень, где он расщепляется и выводится из организма.

«Для мужчин идеальный диапазон ЛПВП составляет от 40 до 100; для женщин – от 50 до 100», – добавляет доктор Томас.

Триглицериды. Это тип жира в крови, который организм использует для получения энергии. По словам ученых, для большинства людей оценка триглицеридов выше 150 считается высокой, а выше 1000 – опасно высокой.

«Комбинация высокого уровня триглицеридов с низким показателем холестерина ЛПВП или высоким показателем холестерина ЛПНП повышает риски сердечного приступа и инсульта», – предупреждает доктор Дейдре Маттина.

Сердечный приступ может произойти даже при нормальном уровне холестерина. Ученые констатируют, что инфаркты случаются у многих людей с нормальными показателями холестерина – это, вероятно, связано с воспалительным эффектом, производимым его отложениями.

«Лучший способ узнать, есть ли в крови воспалительные частицы холестерина, – провести высокочувствительный тест на С-реактивный белок (СРБ)», – подсказали специалисты.

Также существует тест, оценивающий содержание кальция в коронарных артериях, – он позволяет определить наличие в них затвердевшего холестерина. Если тест выявляет повышенный уровень кальция, это говорит о том, что в артериях вокруг сердца отложены опасные дозы вызывающих воспаление холестериновых бляшек.

Правильное питание улучшает уровень холестерина, но все равно могут потребоваться лекарства. По данным Американской кардиологической ассоциации, росту холестериновых скоплений, повышающих риск сердечных заболеваний, способствует рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и простых углеводов, а также курение, недостаточное количество физических упражнений, избыточный вес или ожирение. С другой стороны, здоровое и сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения значительно улучшают контроль уровня холестерина.

Тем не менее, предупреждают врачи, «важно понимать, что не всегда возможно улучшить свой холестерин только с помощью мер, связанных с образом жизни, – все равно могут потребоваться лекарства».

Это особенно верно, если человек пережил сердечный приступ и нуждается в резком снижении уровня холестерина ЛПНП, пояснили медики.

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