Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний в России

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Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших белорусских компаний в России.

За последние пять лет выручка компании «Горизонт-Союз» выросла в 24,01 раза, что стало абсолютно лучшим результатом.

В топ-10 также вошли дистрибуторы молочной и фармацевтической продукции, топлива, IT-продуктов и автокомпонентов, сельскохозяйственной техники, автоперевозчик и нефтедобывающая компания. У всех них за этот период выручка выросла в более чем 2,5 раза.

В 2,57 раза выросли доходы также у «ЭПАМ Систэмз», в более чем два раза этот показатель увеличился у еще пяти крупных компаний с белорусским капиталом – Торговый дом «Белаз», «Автотехинмаш», «МАЗ-Рус», «Русское море» и «Серволюкс Восток».

Наибольшие потери понес несколько лет назад попавший в скандальную историю дистрибутор государственных молочных и мясоперерабатывающих заводов Минской области «Минскоблпродукт». За пять лет его выручка упала в 12,83 раза – с 13,5 млрд. до чуть более 1 млрд. российских рублей

В 2,46 раза меньше доходов стала получать смоленская дочка Белорусской нефтяной компании Европейская трейдинговая компания, в 1,83 раза – сборочное производство «Гомсельмаша» в Брянске («Брянсксельмаш»). С 11,5 млрд. до 7,6 млрд. российских рублей сократился приход у Белорусской сахарной компании.

В исследовании, которое провел «Ежедневник», учитывались только крупные бизнесы (с выручкой более 5 млрд российских рублей), зарегистрированные белорусскими юридическими и физическими лицами на территории России (с долей свыше 50%), а также две публичные компания EPAM Systems и ASBISc Enterprises с белорусскими акционерами. Критерием стало изменение объемов выручки за последние пять лет – с 2015 по 2019 годы.

Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний на рынке России в 2015-2019 годах

№ Компания Офис Отрасль Белорусские собственники Прирост выручки за 2015-2019гг., в разах 1 «Горизонт-Союз» Москва Сервис электротехники холдинг «Горизонт» 24,01 2 «Е100 Онлайн» Смоленск IT, торговля топлива Владимир и Максим Стаецкие 15,58 3 «Фармфорвард» Москва Торговля фармацевтической продукцией Алексей Чижиков 7,40 4 «Минский молочный завод №1» С.-Петербург Торговля молочной продукцией Минский молочный завод №1 6,63 5 «Славяна» Смоленская область Торговля молочной продукцией Алексей Савчук 5,41 6 «Нефтяная компания «Янгпур» Москва Добыча нефти и газа «Белоруснефть» 3,20 7 «Торговый дом МТЗ Северо-Запад» Вологодская область Торговля сельхозтехникой МТЗ-холдинг 3,08 8 «Маст» Москва Торговля IT-продукцией Сергей Костевич (ASBISc Enterprises) 2,97 9 «Шате-М Плюс» Московская область Торговля автокомпонентами Константин Шавель 2,72 10 «Траско» Московская область Автоперевозки и логистика Евгений Шакалида и Виктор Блажукевич 2,60

Данные: lists.by

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