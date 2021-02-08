Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний в России

Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших белорусских компаний в России.
За последние пять лет выручка компании «Горизонт-Союз» выросла в 24,01 раза, что стало абсолютно лучшим результатом.
В топ-10 также вошли дистрибуторы молочной и фармацевтической продукции, топлива, IT-продуктов и автокомпонентов, сельскохозяйственной техники, автоперевозчик и нефтедобывающая компания. У всех них за этот период выручка выросла в более чем 2,5 раза.
В 2,57 раза выросли доходы также у «ЭПАМ Систэмз», в более чем два раза этот показатель увеличился у еще пяти крупных компаний с белорусским капиталом – Торговый дом «Белаз», «Автотехинмаш», «МАЗ-Рус», «Русское море» и «Серволюкс Восток».
Наибольшие потери понес несколько лет назад попавший в скандальную историю дистрибутор государственных молочных и мясоперерабатывающих заводов Минской области «Минскоблпродукт». За пять лет его выручка упала в 12,83 раза – с 13,5 млрд. до чуть более 1 млрд. российских рублей
В 2,46 раза меньше доходов стала получать смоленская дочка Белорусской нефтяной компании Европейская трейдинговая компания, в 1,83 раза – сборочное производство «Гомсельмаша» в Брянске («Брянсксельмаш»). С 11,5 млрд. до 7,6 млрд. российских рублей сократился приход у Белорусской сахарной компании.
В исследовании, которое провел «Ежедневник», учитывались только крупные бизнесы (с выручкой более 5 млрд российских рублей), зарегистрированные белорусскими юридическими и физическими лицами на территории России (с долей свыше 50%), а также две публичные компания EPAM Systems и ASBISc Enterprises с белорусскими акционерами. Критерием стало изменение объемов выручки за последние пять лет – с 2015 по 2019 годы.
Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний на рынке России в 2015-2019 годах
|№
|Компания
|Офис
|Отрасль
|Белорусские собственники
|Прирост выручки за 2015-2019гг., в разах
|1
|«Горизонт-Союз»
|Москва
|Сервис электротехники
|холдинг «Горизонт»
|24,01
|2
|«Е100 Онлайн»
|Смоленск
|IT, торговля топлива
|Владимир и Максим Стаецкие
|15,58
|3
|«Фармфорвард»
|Москва
|Торговля фармацевтической продукцией
|Алексей Чижиков
|7,40
|4
|«Минский молочный завод №1»
|С.-Петербург
|Торговля молочной продукцией
|Минский молочный завод №1
|6,63
|5
|«Славяна»
|Смоленская область
|Торговля молочной продукцией
|Алексей Савчук
|5,41
|6
|«Нефтяная компания «Янгпур»
|Москва
|Добыча нефти и газа
|«Белоруснефть»
|3,20
|7
|«Торговый дом МТЗ Северо-Запад»
|Вологодская область
|Торговля сельхозтехникой
|МТЗ-холдинг
|3,08
|8
|«Маст»
|Москва
|Торговля IT-продукцией
|Сергей Костевич (ASBISc Enterprises)
|2,97
|9
|«Шате-М Плюс»
|Московская область
|Торговля автокомпонентами
|Константин Шавель
|2,72
|10
|«Траско»
|Московская область
|Автоперевозки и логистика
|Евгений Шакалида и Виктор Блажукевич
|2,60
Данные: lists.by