Сообщения о минировании получили два гомельских предприятия

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8 февраля на электронную почту двух гомельских предприятий поступили сообщения о том, что они заминированы. Это были ОАО «Гомельдрев» и ОАО «Гомельпромбурвод», сообщает УВД Гомельского облисполкома и пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

На место были направлены милиция и экстренные службы. Здания и территории были оцеплены. Саперы в/ч 5525 ВВ МВД обследовали помещения и территории. Взрывных устройств и других опасных предметов обнаружено не было. Предприятия продолжили работу в штатном режиме.

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