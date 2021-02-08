Сильный мороз, метели и снежные заносы ожидаются в Беларуси на этой неделе

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На этой неделе в Беларуси ожидаются сложные погодные условия. Будут идти снегопады, мести метели, дуть сильный ветер, образовываться снежные заносы. Постепенно станет холодать: во вторник днем максимум до -11, ночью до -19, а в воскресенье – уже -17 и -26 соответственно.

Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды, пишет belmir.by.

Во вторник 9 февраля ночью -9..-15, по северо-востоку при прояснениях -16..-19, днем -6..-11. На большей части территории снег, метель, ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине сильный снег. На дорогах снежные заносы, кое-где гололедица. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В среду 10 февраля ночью -12..-18, при прояснениях до -20, днем -8..-15. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 11 февраля ночью -11..-18, местами -19..-22, днем -8..-14, по юго-востоку -5..-7. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории снег, местами сильный снег, метель, снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 12 февраля ночью -10..-17, днем -10..-17, по юго-востоку -6..-9. Продолжительный снег, ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем местами сильный снег. На большей части территории метель, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.

В субботу 13 февраля ночью -13..-19, при прояснениях -20..-22, днем -10..-17, местами по западу -4..-9. На большей части территории снег, ночью местами метель усиление ветра местами до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.

В воскресенье 14 февраля ночью -15..-22, при прояснениях -23..-26, по юго-западу -9..-14, днем -10..-17, по юго-западу -7..-9. Местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

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