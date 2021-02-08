Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО

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Активистку гражданского протеста в Беларуси и бывшего координатора избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года по подозрению в призывах к захвату власти. С тех пор она находится под стражей – сначала в СИЗО в Жодино, теперь в СИЗО-1 в Минске.

DW поговорила с ее сестрой Татьяной Хомич.

DW: Какие новости от Марии? Как ее состояние здоровья, настроение?

Татьяна Хомич: Психологическое состояние ее не изменилось. И она как раз недавно передавала, что, несмотря на тяжелые условия и в Жодино, где она находилась раньше, и сейчас в Минске в СИЗО, у нее при этом хорошее настроение. Она очень бодра и оптимистично настроена. Бывают проблемы со здоровьем из-за того, что в тюрьме курят. Ей это противопоказано. Но, к сожалению, возможности избежать этого пока нет. Сейчас ее физическое состояние тоже хорошее, хотя недавно были поводы для беспокойства.

Она умудряется заниматься спортом, старается бегать, поддерживать физическую активность. Сейчас много читает. К счастью, у нее есть книги, потому что с этим тоже бывают проблемы. Как мы знаем, у нее уже изымали книги. Она всю жизнь много читает, поэтому я очень рада, что такая возможность сейчас есть.

– Пишут, что она теперь выглядит по-другому.

– Да, на самом деле Мария – натуральная брюнетка. Возможности сходить к парикмахеру в СИЗО нет. Поэтому удалось передать ей машинку для стрижки. Сейчас у нее тоже короткая стрижка, но она брюнетка. Я думаю, что можно найти ее ранние фотографии в ее социальных сетях. И как она выглядит, можно сейчас себе представить.

– А письма от нее доходят? Когда было последнее?

– К сожалению, письма доходят с большим трудом. За январь она разослала около ста писем. Но, к сожалению, сама она получила только около десяти писем. И мне последнее письмо пришло где-то 20 января. Датировано 9 января. Оно еще о переезде из Жодино в Минск. После этого больше не было ничего.

– А посылки, передачи доходят? Все, что вы отправляете, она получает?

– Да, получает. Бывает, конечно, что, может, по ошибке попадаются в посылке какие-то запрещенные предметы. Тогда их просто не передают. Но, в целом, проблем с этим нет.

– Как проходит общение с адвокатом? Как часто он видится с Марией, в каких условиях?

– Адвокат посещает Марию в среднем где-то два раза в неделю. К сожалению, помещения для встречи представляют собой наглухо закрытые комнаты, которые используются для общения с особо опасными преступниками. Эта комната разделена сплошной плотной перегородкой. С одной стороны сидит человек, который находится под стражей, и с другой стороны – адвокат. Это плотная, глухая стенка, но над столом там есть прозрачный кусочек, через который можно видеть друг друга. Конечно, это очень странные условия для встреч, и адвокат по этому поводу обращалась в управление департамента исполнения наказаний МВД. Потому что это незаконно, это ущемляет права Марии и препятствует возможности нормально общаться с адвокатом.

– Какие действия сейчас проводит защита? Что планируется предпринять дальше?

– Мария с сентября добивается возбуждения уголовного дела по факту ее похищения и угроз жизни и здоровью. Как мы уже знаем, в этом ей было отказано. Конечно, мы будем продолжать бороться, ходатайствовать и писать жалобы. Мария это будет делать. Она настроена серьезно и оптимистично. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными.

Ее заключение под стражу продлено до 8 марта. И мы будем обращаться с ходатайствами в Следственный комитет РБ, чтобы ей изменили меру пресечения, чтобы использовали какую-то более мягкую меру – это может быть домашний арест или личное поручительство. Потому что, на самом деле, необходимости ее нахождения в СИЗО нет при тех следственных действиях, которые проводятся, Но, конечно, мы понимаем, что таким образом власть оказывает на нее давление.

– А в следственных действиях есть какие-то подвижки?

– Мы знаем, что следственные действия проводятся. Но, к сожалению, из-за того, что адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, каких-то деталей о том, что происходит, мы получить не можем.

– Мария 12 лет прожила в Германии. Как вы думаете, это повлияло на нее, на ее политическую деятельность?

– Я уверена, что это повлияло на Марию, на ее позицию, на понимание свободы. Она, я думаю, почерпнула очень много, находясь в Германии, видя, как это – жить в свободной стране, в стране, где уважают твои ценности, где слышат голос каждого человека. Я думаю, что именно этот опыт, эти 12 лет в Германии, помогли ей и, может быть, подтолкнули ее к тому, чтобы стать политиком в Беларуси.

– Немецкий фонд имени Герхарта и Ренаты Баум присудил Марии премию в области прав человека. Вы получили ее за Марию в Штутгарте. Вы ощущаете сейчас поддержку ее немецких друзей?

– Да, конечно. Премия фонда Герхарта и Ренаты Баум была вручена на фестивале Eclat. Это фестиваль, с которым Мария сотрудничала много лет, то есть она работала с ними. Это все ее друзья, ее коллеги, которые очень ее любят, хотят видеть ее на свободе. Они постоянно передают приветы, пишут ей письма. И мы знаем, что как только Мария была похищена в сентябре, сразу же культурное сообщество Германии обратилось к канцлеру Ангеле Меркель с тем, чтобы она потребовала от белорусских властей немедленного освобождения Марии.

И в целом, каждый раз, когда мы обращаемся с ходатайствами, с жалобами в Следственный комитет и другие силовые структуры Беларуси по поводу заключения Марии под стражу, по поводу возбужденных в отношении нее уголовных дел, мы всегда заручаемся поддержкой политиков, депутатов бундестага, Европарламента. Они также пишут обращения с тем, чтобы ее освободили, чтобы ей изменили меру пресечения. Конечно, эта поддержка очень сильная, мы ее чувствуем и мы очень благодарны за эту помощь.

– Как еще можно поддержать Марию и других политзаключенных?

– Конечно, сейчас поддержка политзаключенным очень важна – и Марии, и всем остальным, которых уже более 220. Эти люди месяцами находятся под стражей. Нужно как можно больше говорить о них. Это придание огласке, это публикации в соцсетях, статьи, интервью. Об этом нужно как можно больше рассказывать своим друзьям и коллегам не только в Беларуси, но и по всей Европе.

Чтобы поддержать непосредственно политических заключенных, вы можете писать им. Неважно, где вы живете, та весточка – даже пара слов, предложений, которые они получат от вас, – для них будет очень большой поддержкой. Можно отправлять им посылки. Адреса найти очень просто. Сейчас существует уже много интернет-ресурсов, на которых указаны адреса политических заключенных. Можно написать и отправить посылку, либо перевести деньги.

– Татьяна, у вас очень близкие отношения с Марией. Сейчас вы практически стали ее голосом. По чему вы скучаете больше всего? Если Марию освободят, что вы в первую очередь сделаете?

– Я очень скучаю по нашим семейным обедам и ужинам. У нас есть такая традиция. Когда была жива мама, мы обедали вчетвером, всей семьей встречались. Сейчас остался папа, и мы очень любим проводить время вместе. Конечно, я жду не дождусь, когда наступит тот день, когда мы снова сможем быть все вместе, встретиться, поговорить. Мы очень любим смеяться. У нас очень веселая семья, и когда мы просто встретимся – обнимемся и сможем пообщаться, провести вечер вместе.

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