Почобут: Когда посол США приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять дилемма

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Журналист Анджей Почобут – о последствиях встречи Джули Фишер со Светланой Тихановской.

– Помнится, специально обученные люди очень ехидничали по поводу того, как после признания Александра Лукашенко нелигитимным западные послы будут вручать ему верительные грамоты, – пишет Почобут. – Мол, если нелигитимный, то какие грамоты…

Как это грамотно можно совместить, показала недавно назначенный посол США Джули Фишер. Она просто сначала встретилась со Светланой Тихановской.

Теперь, когда Фишер приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять альтернатива:

Сделать вид, что ничего не случилось и таким образом, создать прецедент, когда новоназначенный посол публично встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.

2. Скандалить, не принимая Джули Фишер.

Что выберет Лукашенко? Не знаю, но заявленной победы лукашенковской дипломатии, в связи с возможным приездом в Беларусь американского посла, уже не будет.

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