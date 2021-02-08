Неэффективность британской вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР обеспокоила ВОЗ

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ЮАР приостановила применения вакцины AstraZeneca. По мнению местных ученых, она низкоэффективна против нового штамма коронавируса. Об этом сообщил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

В ЮАР преобладает южноафриканский штамм коронавируса, примерно 90% от всех случаев. Согласно же наблюдениям за результатами вакцинации, а также научным исследованиям, проведенным Университетом Уитвотерсренд в Южно-Африканской республике и Университетом Оксфорда, вакцина AstraZeneca эффективна, лишь на 10%. Это исследование еще будет пересматриваться другими учеными.

Однако сходство вакцины AstraZeneca и другой, от компании Johnson & Johnson, которая показала эффективность против тяжелых симптомов, дают надежду, что она также предотвратит тяжелое течение заболевания, при заражении южноафриканским штаммом COVID-19.

“Возможно, нам не удастся снизить количество заражений, но по крайней мере это предоставит защиту от фатальных последствий, госпитализаций и тяжелого течения заболевания”, – отмечает профессор Сара Гилберт из Университета Оксфорда.

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