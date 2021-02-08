Над северной частью Италии взошла луна в радужном кольце

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Итальянский фотограф Альберто Гицци Паницца сделал невероятный снимок луны, окруженной яркой радугой. Это редкое явление было зафиксировано в небе недалеко от Пармы на севере Италии, сообщает The Mirror.

Метеорологическое явление лунной короны возникает, когда свет, отраженный от поверхности луны, преломляется частицами воды или льда, висящими в воздухе в виде тумана. Частицы действуют как кристаллы, радужные кольца бывают заметны только в безветренную погоду.

Лунная корона состоит из нескольких бледных концентрических колец и более яркой центральной области, называемой ореолом.

Фотограф давно «охотился» на лунную радугу. Между 22:00 и полуночью он сделал несколько сотен снимков, чтобы поймать все оттенки цветного ореола луны среди облаков и дымки, висящей в воздухе.

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