Мировая автомобильная промышленность ориентируется на электромобили

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Мировые продажи электромобилей и подзаряжаемых гибридов постоянно растут. Крупные автомобильные кампании озвучивают планы по перепрофилированию производств на изготовление электрокаров, а правительства предоставляют льготы на покупку машин не загрязняющих окружающую среду.

Так, согласно отчёту OFV, в 2020 году в Норвегии доля электромобилей среди всех купленных новых автомобилей составила 54,3%. Рост продаж электромобилей тут связан с государственными льготами: такие модели не облагаются рядом налогов, что позволяет удерживать цены на уровне бензиновых и дизельных аналогов. И к 2025 году правительство Норвегии планирует полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей.

Президент США Джо Байден, распорядился заменить автопарк правительства США на электромобили американского производства, чтобы сократить углеродные выбросы и поддержать местных производителей. На данный момент автопарк американского правительства насчитывает 650 тыс. автомобилей с общим пробегом 7,2 млрд км и совокупным расходом бензина в 1,4 млрд литров. Стоимость замены автопарка может превысить $20 млрд.

Также Байден пообещал ввести систему скидок и льгот для автомобилистов, которые планируют отказаться от машины с двигателем внутреннего сгорания и пересесть на электрокары.

В начале 2021 года уже несколько крупных автомобильных кампаний озвучили свои планы по перепрофилированию производств.

General Motors собирается отказаться от производства легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников на дизельном и бензиновом топливе к 2035 году и полностью перевести весь парк на электромобили, чтобы стать углеродно-нейтральной, к 2040 году.

GM запланировала выпустить 30 новых электромобилей к 2025 году, вложив в производство $27 млрд. Компания также объявила, что большинство внедорожников и моделей Cadillac получат электродвигатели к 2030 году.

После новости о переходе на выпуск электромобилей акции GM выросли на 7,4% — до $53. Рыночная капитализация GM составляет около $73 млрд.

Генеральный директор Porsche Оливер Блум заявил, что к 2025 году электромобили будут составлять до 50% продаж компании, а к 2030 году — до 80%.

«К концу десятилетия 80% наших спортивных автомобилей будут гибридными или полностью электрическими», — сказал Блум в интервью изданию Bild am Sonntag.

В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать в разработку и производство электромобилей €15 млрд ($18,1 млрд). Двигатель внутреннего сгорания останется только у Porsche 911, который выпускают с 1964 года. При этом модель будет работать не на бензиновом, а на синтетическом топливе.

Несмотря на пандемию, Porsche в 2020 году увеличила долю выпущенных электромобилей на 60%.

Кроме того, специалисты Центра автомобильных испытаний Consumer Reports оценили ресурсность, аварийность и затратность на ремонт электрокаров и гибридов. Согласно полученным данным, в среднем владельцы машин с двигателями внутреннего сгорания тратят на обслуживание и ремонт своих автомобилей в два раза больше.

«Электрокары не требуют такого ухода, как модели с двигателями внутреннего сгорания, — объясняет Гейб Шенгар, замдиректора Центра автомобильных испытаний Consumer Reports. — Помимо того что они проще и дешевле в обслуживании, многие электромобили быстрее набирают скорость и выбрасывают в атмосферу на 60% меньше парниковых газов».

При сравнений гибридов и электрокаров, специалисты пришли выводу, что расходы на ремонт гибридов в первые 80 тыс. км почти вдвое выше затрат на ремонт электрокаров. После этого пробега затраты на ремонт обоих типов автомобилей совпадают, а в конце срока службы ремонт электрокаров обходится дороже.

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