Минфин в январе продал на внутреннем рынке гособлигаций больше, чем за 2020 год

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Министерство финансов Беларуси в январе 2021 года разместило на внутреннем рынке валютные облигации на сумму $626,17 млн, что превысило объем размещения за весь прошлый год.

“С 1 по 31 января 2021 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму $626,17 млн, в том числе именных облигаций – $619,37 млн, облигаций на предъявителя – $6,8 млн”, – говорится в сообщении Минфина.

Практически весь объем проданных в январе валютных гособлигаций – $619,2 млн был размещен путем закрытой продажи. Открытое размещение через биржу составило только $0,2 млн.

По данным Минфина, за весь 2020 год на внутреннем рынке размещено валютных облигаций на $463,44 млн (в том числе закрытая продажа $225 млн), размещение госбумаг в нацвалюте составило Br300 млн.

Как сообщалось, за январь 2021 года золотовалютные резервы Беларуси сократились на 3,5%, или на $265 млн при исполнении внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $410,6 млн.

Внутренний госдолг Беларуси (основной объем сформирован в инвалюте) по состоянию на 1 января 2021 года достиг в эквиваленте Br9,9 млрд, увеличившись за прошедший год на Br1,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%. В декабре прирост внутреннего госдолга составил Br0,5 млрд, или 5,3%.

Общий государственный долг Беларуси (с учетом внешнего) на 1 января 2021 года составил в эквиваленте Br57,8 млрд, увеличившись за год на Br13 млрд, или на 29%.

Правительство и Нацбанк в 2020 году погасили $3,9 млрд внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Официальный курс на 8 февраля – Br2,6282/$1.

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