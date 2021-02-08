Храм трех религий построят в ОАЭ

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Храм трех авраамических религий — христианства, ислама и иудаизма — планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.

В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.

“В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий — ислама, христианства, иудаизма. Он будет называться “Дом семьи Авраама”, — сказал посол на мероприятии.

Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.

Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам.

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