Группа экспертов ВОЗ собрала “важные улики” о коронавирусе на рынке в Ухане

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Международная группа специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения во время работы в Китае получила важные сведения, касающиеся рынка морепродуктов в Ухане и нового коронавируса.

Об этом сообщил журналистам агентства Bloomberg один из членов группы – британский зоолог Питер Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance.

Дасзак рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов “Хуанань” и на одном из крупнейших в городе рынке “Байшачжоу”, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. По его словам, были собраны “важные улики” о том, какую роль сыграл указанный рынок в распространении инфекции.

Международной миссии помогали китайские ученые, которые вели собственное расследование на протяжении последних нескольких месяцев. “Они работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее”, – отметил Дашак.

Эксперт отметил, что члены группы в настоящее время сопоставляют полученные данные. “Мы намерены собрать все вместе и понять, о чем это свидетельствует”, – пояснил он. По словам Дасзака, рынок, о котором идет речь, “по-прежнему почти нетронут”, “люди покидали его в спешке”. Эксперты, в частности, изучили оставленные на рынке вещи.

Специалист выразил надежду на то, что “это начало глубокого понимания того, что произошло”. “Вся суть именно в этом – попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин”, – отметил Дасзак.

Зоолог констатировал, что “следует рассмотреть весь спектр ключевых направлений в расследовании”. По его словам, китайские специалисты “занимались этим в течение последних нескольких месяцев”. Как отметил Дасзак, работа группы велась совместно с китайской стороной.

Напомним, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с Уханя.

Уханьский рынок “Хуанань”, где торговали мясом диких животных, овощами и морепродуктами закрылся 1 января 2020 года по итогам эпидемиологического расследования. Однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, какую роль сыграл рынок в распространении коронавируса.

Летом 2020 года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа “об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ”.

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