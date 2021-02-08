Белорусский футбол проинвестирует итальянский миллиардер, который Назначал президентами клубов собаку и порноактрис

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Итальянский миллиардер Маурицио Миан собрался инвестировать в белорусский клуб, сообщает “Прессбол”. Можно было подумать, что это шутка. Но его возможный партнер в Беларуси, можно сказать, подтвердил вероятность такого развития событий. Партнера зовут Виталий Кутузов, которому прекрасно знакомы обе страны. А инвестором может стать Маурицио Миан.

Издание Il Tirreno утверждает, что возможные партнеры уже дважды встречались, чтобы предметно обсудить проект. Встречались в Дубае и Санто-Доминго. Сам Миан попросил не опережать события: “Я действительно намерен инвестировать в футбольный клуб. Но это не значит, что стану его владельцем. Давайте не будем торопить события. Но могу сказать, что Виталий Кутузов делает важную работу”.

Журналист Il Tirreno в этой же статье рассказал о структурных нюансах белорусского большого футбола. О государственных убыточных клубах, о флагманах типа БАТЭ и “Шахтера”, спонсорах в лице государственных компаний. И отметил, что у Беларуси большой спортивный потенциал. При этом, по мнению автора, Миан точно не будет вкладывать в борисовский БАТЭ. И вообще, партнеры скорее подумают о вложениях в частный клуб.

Маурицио Миан, спорт и овчарка

Миан — очень богатый человек, известный в Италии своей эксцентричностью и чувством юмора. Он наследник владельцев крупной фармакологической корпорации. В начале 90-х Миан основал Фонд Гюнтера, который позже превратился в целую корпорацию. Она занимается широчайшим спектром — от строительства и покупки-продажи элитного жилья в США до издательского дела. И для продвижения бизнеса Миан с товарищами придумали роскошную легенду. Фонд был назван в честь немецкой овчарки предпринимателя, Гюнтера IV. И Гюнтер одно время считался самой богатой собакой в мире.

Овчарка жила на широкую ногу, как и подобает миллионеру. Особенно она любила элитную недвижимость знаменитостей. Гюнтер, например, купил себе особняк Мадонны в Майами за 7,5 млн долларов, а затем присмотрел себе виллу Сильвестра Сталлоне. Впрочем, пес не чурался и социально значимых трат. Например, перечислял деньги на счета медицинских исследовательских институтов и уделял внимание спорту.

Первый спортивный опыт случился еще в 90-е — Гюнтер был назначен президентом женской команды “Альяна”, которую купил его хозяин Миан. Клуб выиграл чемпионат Италии-1995, но Гюнтер вскоре был вынужден поставить отпечаток лапы на заявлении по собственному желанию.

В 2002 году Миан за два миллиона евро покупает родной клуб “Пиза”. Этому способствовала его мать Мария Габриэлла Джентили, которая стала культовой фигурой среди болельщиков команды. Почетным президентом “Пизы” был назначен Гюнтер IV! Помимо этого, пес купил ночной клуб в Пизе, где стал постоянным посетителем, куда приходил с “телохранителями”, роль которых исполняли девушки модельной внешности.

Маурицио Миан и взрослое кино

У бизнесмена были большие планы. Он хотел сделать Пизу итальянской столицей веселья и вечеринок, переснять сериал “Спасатели Малибу”, продвинуть новый бренд футбола. Перед домашними матчами на поле выступали чирлидерши в стиле американского футбола.

Тем не менее, инвестиции в футбольный клуб “Пиза” не принесли результата, коллектив застрял в третьем дивизионе. В 2005 году семья Миан-Дженитили вышла из проекта, покинул организацию и Гюнтер.

В 2006 году компания Маурицио приобрела клуб “Понтедера” тоже из третьего дивизиона. На этот раз к услугам опытного управленца с четырьмя лапами прибегать не стали. Но Миан не был бы Мианом: он пригласил во фронт-офис… двух порноактрис Валентину Деми и Карольчию, а также местного рэпера. А следила за всем этим делом еще одна специалистка из взрослого кино Чиччолина. Правда, с “Понтедерой” бизнесмен проработал еще меньше. Он попытался избраться в парламент, провалил кампанию, а затем отказался от финансирования клуба.

После этого фамилия Миана не единожды всплывала в прессе. Журналисты откапывали его фирмы на Багамах и в США, счета в офшорах и прибыль от патентов, которой не должно быть после продажи семейной корпорации. Но бизнесмен всякий раз защищался, бывало, возвращаясь к легенде про княгиню. После смерти Гюнтера IV его состояние унаследовал Гюнтер V, который пока не стремиться к управлению футбольными клубами.

А еще Миан интересуется психологией, в особняке Мадонны он устраивал поведенческие эксперименты, где искал секрет человеческого счастья. Занимается бизнесмен и благотворительность. Недавно он подарил необходимое для диагностики коронавируса оборудование одной из клиник Пизы. Интерес Миана к футболу не ослабевает. И если он доберется до Беларуси, это будет, как минимум, весело.

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