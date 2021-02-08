Белорусские спортсмены приглашены на Олимпийские игры в Пекин, а в НОК Беларуси готовятся избрать новое руководство

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Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь получил формальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, сообщили в НОК Беларуси. Это значит, что белорусские спортсмены получают право участвовать в главных зимних соревнованиях.

Такие приглашения получили все Национальные олимпийские комитеты.

«Через год Пекин войдет в историю как первый город, который когда-либо принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. Эти Игры свяжут китайский народ с миром», — сказал по поводу торжественной рассылки приглашений НОК глава МОК Томас Бах.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах.

В то же время, как стало известно Tribuna.com, Национальный олимпийский комитет Беларуси готовится к избранию нового состава исполкома в конце февраля. По данным издания, в национальные федерации разослали письма с просьбой рассказать, кого бы хотели видеть в качестве руководителей НОКа.

Все дело в том, что действующие члены исполкома НОК Беларуси попали под санкции МОК. Им нельзя участвовать в официальных мероприятиях, организованных Международным олимпийским комитетом, в том числе ехать на Олимпиаду.

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