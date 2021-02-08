Беларусь ограничивает ввоз птицы из-за птичьего гриппа

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Беларусь ограничивает ввоз птицы из Сенегала, Кувейта и французского региона Гранд-Эст из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

В перечисленных регионах зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 9 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из Сенегала, Кувейта и французского региона Гранд-Эст.

Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц – контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

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