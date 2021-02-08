Анна Семенович предложила футболисту Быстрову отрезать то, что мешает ему быстро бегать по полю

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Анна Семенович предложила футболисту Быстрову отрезать то, что мешает ему быстро бегать по полю
Анна Семенович
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Певица, актриса и призер чемпионатов России в танцах на льду Анна Семенович возмутилась словами экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова.

Экс-хавбек “Зенита” и “Спартака” 4 февраля в интервью заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

Девушка через Instagram высказала свое негодование, отметив, что в таком случае и Быстрову надо было что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю.

“Дорогой Владимир Быстров, мне казалось, что вы взрослый мужчина, у которого есть дочь, занимающаяся фигурным катанием, — сказала Семенович. — Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе сиськи, как вы выразились. Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь.

Во-вторых, я не понимаю, как крупные спортивные издания, как “Спорт-Экспресс”, об этом пишут. Почему моя грудь до сих пор вам всем не дает покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим”.

 

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

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