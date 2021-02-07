НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) может рассмотреть возможность приостановки регулярного чемпионата до начала вакцинации от коронавируса всех игроков. Cообщает БЕЛТА.

Ожидается, что вакцина будет доступна игрокам НХЛ в течение ближайших 4-6 недель. Вариант с приостановкой регулярного чемпионата может быть рассмотрен в том случае, если коронавирусная инфекция продолжит распространяться среди хоккеистов, из-за чего будут переноситься матчи. В таком случае возможен переход к расписанию из 40 игр в регулярном чемпионате (изначально планируется провести 56).

В нынешнем сезоне уже было перенесено много игр с участием разных команд. В настоящее время в списке отстраненных из-за коронавируса игроков находятся более 40 хоккеистов, среди них россияне Евгений Кузнецов, Илья Самсонов (оба – “Вашингтон”), Никита Гусев и Дмитрий Куликов (оба – “Нью-Джерси”).

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