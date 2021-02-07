Из-за позиции по белорусским протестам Noize MC не дают провести концерт в Москве

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Российский Музыкант Иван Алексеев (Noize MC) рассказал о том, что крупная московская площадка «ВТБ-Арена» не дает ему провести концерт из-за позиции относительно происходящего в Беларуси и поддержки Алексея Навального. Об этом музыкант рассказал в интервью The flow, которое вышло больше двух недель назад. Однако все обратили на это внимание только сегодня, когда Иван процитировал фрагмент беседы в Instagram.

Рассказывая о том, что команде музыканта в прошлом году пришлось переносить тур «Все как у людей», Иван Алексеев поделился:

— Например, представители московской «ВТБ-Арены» вдруг заявили, что провести нам концерт вообще не дадут в 2021 году — по политическим мотивам. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен. Теперь мы собираемся возвращать людям деньги за билеты и забивать две даты в «Стадиуме».

TUT.by также напоминает, что Noize MC неоднократно высказывался о протестах в Беларуси, поддерживал людей, вышедших на улицы. В Instagram он даже выложил фото с БЧБ-флагом и процитировал текст одной из самых известных песен NRM «Тры чарапахi».

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