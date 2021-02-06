В беларуси разработали еще 16 наименований тест-систем на COVID-19

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Сейчас в Минздраве готовятся к регистрации еще 16 наименований белорусских тестов на COVID-19.

Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько в интервью изданию «Медицинский вестник» рассказал, что в настоящее время, в Министерстве здравоохранения РБ зарегистрировано 3 теста белорусского производства для определения коронавируса. Еще 26 тест-систем, 16 из которых производятся в Беларуси, находятся на этапах госрегистрации, подтверждения эффективности, безопасности и качества.

Дмитрий Гринько также отметил, что в Госреестре медтехники и изделий медназначения зарегистрированы 22 вида медицинских масок, 11 из них изготавливаются на территории нашей страны. Еще десять видов масок в данный момент проходят необходимые лабораторные и клинические испытания перед регистрацией.

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