В сети появилась анкета объявленного Лукашенко соцопроса

В интернете появился список вопросов социологического исследования Центра социологических и политических исследований БГУ. Утверждается, что это тот самый масштабный соцопрос, о котором на этой неделе говорил Лукашенко.
Telegram-канал «МотолькоПомоги» опубликовал фото анкеты. В ней 28 вопросов, охватывающих различные темы от отношения к бело-красно-белому флагу до изменений экономической ситуации в стране.
Reform.by приводит некоторые из вопросов:
– Как, по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?
– Как вы относитесь к акциям протеста, проходящим в нашей стране после выборов Президента Республики Беларусь в августе 2020 г.?
– Насколько обоснованы, с Вашей точки зрения, действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций?
– Как Вы относитесь к использованию бело-красно-белого флага?
– Как Вы считаете, оказывают ли негативное воздействие акции протеста на качество жизни населения?
– Как Вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства?
– Какая избирательная система для проведения выборов в парламент является предпочтительной для Вас лично? (мажоритарная, пропорциональная, смешанная, безразлично)
– Как изменилась, на Ваш взгляд, экономическая ситуация в нашей республике за последний год?
– Как изменилось Ваше собственное материальное положение за последний год?
– Если Ваша жизнь ухудшается, то как Вы думаете, кто в этом виноват?
– Если в ближайшем будущем экономическая ситуация ухудшится, как Вы поступите?
– Как Вы считаете, достаточные ли меры принимает государство по борьбе с пандемией коронавируса?
– Кого из современных политических деятелей Беларуси Вы знаете?
– Кто из политических деятелей для Вас лично наиболее авторитетен?
– С деятельностью кого из политиков Беларуси Вы, прежде всего связываете надежды на лучшее будущее?
– Как Вы считаете, чьи интересы выражают лидеры оппозиции (народа Беларуси, некоторых слоев, собственные интересы, интересы стран Запада, другое, не знаю)?
– Доверяете ли Вы белорусской оппозиции в целом?
Также социологов интересует степень доверия граждан к президенту, Всебелорусскому народному собранию, правительству, парламенту, местной власти, судам, ЦИК, армии, правоохранительным органам, церкви, газетам, телевидению, инернету, Координационному совету.
В вопросе о Конституции предлагается оценить необходимость следующих изменений:
– ограничение количества президентских сроков,
– передача части полномочий президента,
– введение парламентской республики,
– придание ВНС статуса конституционного органа,
– усиление полномочий местных органов власти, отмена смертной казни.
Респондентам предложено выбрать предпочтительный вариант формата отношений с Россией (полноценное “союзное государство” в рамках договора 1999 года, единое федеративное государство, союз по образцу ЕС, союз нецелесообразен, затрудняюсь ответить).
Также предлагается оценить действия России, ЕС, США, Китая, стран Балтии, Польши, Украины, Великобритании по отношению к событиям последнего времени в Беларуси.
Некоторые вопросы открытые, в некоторых предложено выбрать из вариантов ответов.