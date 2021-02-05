В сети появилась анкета объявленного Лукашенко соцопроса

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В интернете появился список вопросов социологического исследования Центра социологических и политических исследований БГУ. Утверждается, что это тот самый масштабный соцопрос, о котором на этой неделе говорил Лукашенко.

Telegram-канал «МотолькоПомоги» опубликовал фото анкеты. В ней 28 вопросов, охватывающих различные темы от отношения к бело-красно-белому флагу до изменений экономической ситуации в стране.

Reform.by приводит некоторые из вопросов:

– Как, по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?

– Как вы относитесь к акциям протеста, проходящим в нашей стране после выборов Президента Республики Беларусь в августе 2020 г.?

– Насколько обоснованы, с Вашей точки зрения, действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций?

– Как Вы относитесь к использованию бело-красно-белого флага?

– Как Вы считаете, оказывают ли негативное воздействие акции протеста на качество жизни населения?

– Как Вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства?

– Какая избирательная система для проведения выборов в парламент является предпочтительной для Вас лично? (мажоритарная, пропорциональная, смешанная, безразлично)

– Как изменилась, на Ваш взгляд, экономическая ситуация в нашей республике за последний год?

– Как изменилось Ваше собственное материальное положение за последний год?

– Если Ваша жизнь ухудшается, то как Вы думаете, кто в этом виноват?

– Если в ближайшем будущем экономическая ситуация ухудшится, как Вы поступите?

– Как Вы считаете, достаточные ли меры принимает государство по борьбе с пандемией коронавируса?

– Кого из современных политических деятелей Беларуси Вы знаете?

– Кто из политических деятелей для Вас лично наиболее авторитетен?

– С деятельностью кого из политиков Беларуси Вы, прежде всего связываете надежды на лучшее будущее?

– Как Вы считаете, чьи интересы выражают лидеры оппозиции (народа Беларуси, некоторых слоев, собственные интересы, интересы стран Запада, другое, не знаю)?

– Доверяете ли Вы белорусской оппозиции в целом?

Также социологов интересует степень доверия граждан к президенту, Всебелорусскому народному собранию, правительству, парламенту, местной власти, судам, ЦИК, армии, правоохранительным органам, церкви, газетам, телевидению, инернету, Координационному совету.

В вопросе о Конституции предлагается оценить необходимость следующих изменений:

– ограничение количества президентских сроков,

– передача части полномочий президента,

– введение парламентской республики,

– придание ВНС статуса конституционного органа,

– усиление полномочий местных органов власти, отмена смертной казни.

Респондентам предложено выбрать предпочтительный вариант формата отношений с Россией (полноценное “союзное государство” в рамках договора 1999 года, единое федеративное государство, союз по образцу ЕС, союз нецелесообразен, затрудняюсь ответить).

Также предлагается оценить действия России, ЕС, США, Китая, стран Балтии, Польши, Украины, Великобритании по отношению к событиям последнего времени в Беларуси.

Некоторые вопросы открытые, в некоторых предложено выбрать из вариантов ответов.

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