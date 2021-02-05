Ученые выяснили, с чем связано развитие суицидальной депрессии

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Исследование проводили канадские специалисты из Института психического здоровья Университета Дугласа. Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Psychiatry.

Хроническая депрессия связана с резким сокращением числа астроцитов в мозге.

Астроциты были впервые идентифицированы как тип глиальных клеток в человеческом мозге более 100 лет назад, и до нескольких десятилетий назад считалось, что они в основном играют пассивную роль в обеспечении питательной поддержки нейронов. С тех пор проводимые на животных исследования, показали, что астроциты могут сильно модулировать большинство аспектов нейронной активности, включая возбуждение нейронов, синтез нейротрансмиттеров, обратный захват нейротрансмиттеров и синаптическую передачу.

Астроциты в человеческом мозге отличаются от астроцитов в мозге мыши. Они почти в три раза больше по объему и в четыре раза быстрее передают сигналы. По этому могут особенно сильно влиять на активность нейронов в человеческом мозге.

Во время исследования ученые сравнили ткани мозга мужчин, покончивших с собой и имевших диагностированную депрессию, с образцами, полученными от внезапно умерших, психически здоровых людей. Оказалось, что у первых значительно снижено количество астроцитов.

Авторы работы допускают, что такие изменения могут привести к нарушению работы мозга и появлению депрессивных симптомов, однако пока неясно, с какими именно функциями астроцитов это связано и как увеличить количество этих клеток.

Но ученые настроены оптимистично: в отличие от нейронов, астроциты в большом количестве формируются даже у взрослых людей. Поэтому, сейчас в перспективе своего исследования они намерены выяснить причину уменьшения числа астроцитов и найти способ регулировать их количество. И тогда удастся помочь множеству людей с хронической депрессией, предотвратить суициды и, возможно, найти способ регулировать психологическое состояние человека.

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