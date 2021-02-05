Трамп покинул Гильдию киноактеров потому, что они за него не боролись

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Правление Гильдии киноактеров – Американская федерация теле- и радиожурналистов (SAG-AFTRA), пригрозило лишить Трампа членства в союзе после бунта в Капитолии. На что он ответил: «Кого это волнует!», сообщает FOX News.

Трамп направил письмо президенту Гильдии киноактеров Габриэль Картерис, в котором раскритиковал сам союз, средства массовой информации и новостные организации.

«Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого Дисциплинарного комитета, направленного на лишение моего членства в профсоюзе. Кого это волнует!» – написал Трамп.

При этом бывший президент отметил, что очень гордится своими ролями в фильмах «Один дома 2», « Образцовый самец» и «Уолл-стрит: Деньги не спят». А также отметил, что он очень помог продвижению новостного кабельного телевидения и создал тысячи рабочих.

В письме Трамп обвинил организацию, что она ничего для него не сделала, кроме сбора взносов и продвижения опасной антиамериканской политики и идей.

«Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA.

Вы ничего для меня не сделали», – написал Трамп.

Президент SAG-AFTRA Габриэль Картерис и национальный исполнительный директор Дэвид Уит опубликовали заявление вскоре после получения письма и выхода Трампа из союза.

«Спасибо», – написали они.

Трамп был членом Гильдии (SAG-AFTRA) с 1989 года.

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