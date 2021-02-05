Светлана Тихановская и Джули Фишер обсудили возможные пути выхода из политического кризиса в Беларуси

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Новый посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась со Светланой Тихановской.

Джули Фишер находится в Вильнюсе с рабочим визитом. 4 февраля она встретилась со Светланой Тихановской и сотрудниками отдела международных связей Офиса Тихановской.

5 февраля посол США встретится с членами Кабинета представителей Тихановской. Это первая зарубежная поездка Джули Фишер после назначения ее послом США в Беларуси. Светлана Тихановская поздравила ее с назначением и поблагодарила Соединенные Штаты за помощь беларусам. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между США и Беларусью, а также возможные пути выхода из политического кризиса.

Что обсуждали Светлана Тихановская и посол США:

– Как остановить насилие и обеспечить освобождение политзаключенных. Тихановская рассказала о делах Неронского, Спирина, Чульцовой и Андреевой и призвала Соединенные Штаты незамедлительно принять меры по освобождению заключенных. Она подчеркнула, что освобождение и реабилитация всех политзаключенных –необходимое условие для начала диалога, а торговля политическими заключенными недопустима.

– Как повысить эффективность Акта о демократии в Беларуси и Московского механизма ОБСЕ. Тихановская обратила внимание на необходимость введения адресных санкций против компаний, организаций и “кошельков” Лукашенко. Она считает, что сотрудничество США в этом вопросе с Великобританией, Евросоюзом и Канадой усилит эффект.

– Как США могут поддержать независимые СМИ в Беларуси, семьи репрессированных, местные инициативы и проекты гражданского общества.

– Поддержку Соединенными Штатами частного бизнеса, пострадавшего от государственных репрессий, а также долгосрочную программу экономической поддержки Беларуси.

– Официальный визит Светланы Тихановской в США и программу встреч.

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