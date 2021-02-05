Руслан Окостко: «Мама, я выхожу! На месте Романа мог быть и я»

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В Солигорске прошел суд над Русланом Окостко. 30-летний бывший десантник стал известен после того, как 15 ноября прошлого года прошел по улицам города в парк Четырех стихий с бело-красно-белым флагом.

Там его и задержали сотрудники РОВД. Сперва ему дали 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Но на свободу после отбытия административного наказания мужчина не вышел – против него 30 ноября было возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции и за нанесение телесных повреждений, не повлекших за собой осложнений и вреда здоровью (ст.363 УК РБ). До суда Руслан Окостко содержался в тюрьме г.Жодино.

Судебные заседания проходили 2 и 3 февраля. Рассматривала дело судья Алеся Середенко. Государственное обвинение поддерживал прокурор Алексей Чернышевич. Потерпевшим был признал сотрудник Солигорского РОВД Егор Царикович.

Поддержать Руслана и в первый, и во второй день судебных заседаний пришло несколько десятков человек. Однако в зал суда со ссылкой на эпидемиологическую обстановку в первый день пустили далеко не всех, не попали и представители СМИ. Во второй день было еще строже – кроме родственников подсудимого и сотрудников РОВД, почти никому из пришедших попасть на процесс не удалось. 3 февраля у здания суда был задержан солигорский активист Владимир Шило, который, как и другие, хотел присутствовать на данном судебном заседании. Как стало известно, на него был составлен протокол по ст.17.1 КоАП – мелкое хулиганство.

Руслан Окостко на суде свою вину в сопротивлении милиции с применением насилия не признал. По его словам, он не оказывал сопротивления сотрудникам РОВД, а ненамеренно упал на милиционера от толчка. Потерпевший же Царикович дал показания, что Окостко схватил его за туловище и повалил, а его коллега, участвовавший в задержании Руслана, это подтвердил.

Мать Руслана Окостко Ольга живет с семьей в деревне Завшицы Солигорского района. Работает оператором машинного доения в ОАО «Большевик-Агро». Вскоре после задержания сына она рассказала о мотивах поступка Руслана солигорскому изданию «Лидер-пресс»: «Накануне Руслан предупредил меня, что идет на митинг выразить свое мнение. После смерти Романа Бондаренко он не мог сидеть в стороне. Сын вырос с обостренным чувством справедливости. Так, наверное, я его воспитала и горжусь этим. Он так и сказал: «Мама, я выхожу! На месте Романа мог быть и я». Женщина

добавила, что Руслан помогал ей во всем. Отучился на газосварщика, устроился работать по специальности. Участвовал и побеждал в конкурсах по профмастерству.

4 февраля суд Солигорского района приговорил Руслана Окостко к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к выплате 2000 рублей в пользу милиционера Егора Цариковича.

Публикация – из № 9 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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