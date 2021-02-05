Под петицией в поддержку бело-красно-белого флага подписались более 100 тысяч человек

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Петицию с подписями 5 февраля собираются направить в госорганы.

На утро 5 февраля под петицией в поддержку бело-красно-белого флага подписались 100 тысяч 871 человек.

С данной инициативой выступил Координационный совет после того, как в Генпрокуратуре заявили о том, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага и иной символики экстремистскими. Напомним, что «инициативная группа граждан» обратилась с просьбой в ведомство приравнять БЧБ-символику к экстремистской.

В первые часы после опубликования петиции на сайте Petitions.by подписались тысячи человек. На утро 5 февраля под петицией «Мы против признания бело-красно-белого флага экстремистским!» подписались 100 тысяч 871 человек.

Петицию с подписями в пятницу, 5 февраля, собираются направить в Министерство культуры, Генеральную прокуратуру и МВД.

Поделиться ссылкой:



