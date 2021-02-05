Остров производящий электроэнергию. Амбициозный проект Дании.

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Дания планирует построить и ввести в эксплуатацию в 2033 году, в Северном море, искусственный остров, который будет производить и накапливать достаточно зеленой энергии для покрытия потребности в электроэнергии трех миллионов европейских домохозяйств, пишет Reuters.

На начальном этапе «энергоостров» будет размером с 18 футбольных полей. Сооружение свяжут с сотнями морских ветряных турбин и оно будет поставлять для домашних хозяйств электроэнергию и экологически чистый водород для использования в судоходстве, авиации, промышленности и транспорте.

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Министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен назвал строительство острова «великим моментом для страны и для «глобального зеленого перехода».

Искусственный остров обойдется датскому бюджету в 210 миллиардов датских крон (33,87 миллиарда долларов). Он будет введен в эксплуатацию примерно в 2033 году.

Отметим, что у Дании самый амбициозный экологический план в мире – сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 70%.

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