Мутации COVID ослабляют вакцину

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По миру распространяются мутировавшие разновидности коронавируса SARS-CoV-2, которые постепенно вытесняют все остальные. Ученые выяснили, что некоторые новые штаммы снижают эффективность вакцины в десять раз. Вероятно, массовая иммунизация не остановит пандемию, пишет Корреспондент.net.

Больше всего опасений вызывают так называемые британский, южноафриканский и бразильский варианты коронавируса. Новые данные показывают, что они мутируют независимо друг от друга. Кроме того, мутации коронавируса, скорее всего, возникают в группах, где высокий уровень инфицированых и уже существует относительно высокий уровень фонового иммунитета (переболевших), поэтому вирус вынужден мутировать.

Вариант SARS-CoV-2, впервые выявленный в Великобритании и с тех пор появившийся в десятках стран, по расчетам, более заразен, чем изначальный вирус.

Ученые из Кембриджского университета на этой неделе выявили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших первую дозу препарата BioNTech/Pfizer, эта вакцина в десять раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Однако, пока непонятно, как обстоит дело с антителами, выработанными в ответ на другие вакцины и после перенесенной болезни, а результаты экспериментов в пробирке не всегда соответствуют тому, что происходит в жизни.

Важно то, что в Британии эта мутация независимо появилась в двух местах – в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в этих районах будет проведено массовое тестирование.

При этом в Южной Африканской Республике эта мутация возникла еще раньше, также ее нашли в Бразилии. Возможно, она дает преимущество вирусу, когда существенная доля людей уже обладает иммунитетом к SARS-CoV-2.

Американская газета New York Times, ссылаясь на экспертов пишет, что лучшее, что можно сделать, – как можно скорее вакцинировать людей. Чем труднее вирусу перекинуться от одного человека к другому, тем меньше у него шансов приобрести E484K или другую опасную мутацию.

При этом эксперты, опрошенные британской Guardian, говорят, что активное распространение новых вариантов коронавируса, скорее всего, будет происходить среди людей, которые переболели коронавирусом, получив антитела, и среди вакцинированного населения в течение последующих лет.

Всемирная организация здравоохранения выступает за замедление кампании по вакцинации населения от COVID-19, но по другим соображениям. Организация хочет, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

Богатым странам следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату, сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

Что касается вопроса снижения эффективности, то для решения этой проблемы ученые изучают возможность комбинировать препараты для вакцинации. Комбинированные схемы гипотетически обладают несколькими преимуществами, отмечает авторитетное издание Nature.

Во-первых, если поставки одного препарата сорвутся, вакцинацию не придется останавливать. Во-вторых, защита, сформированная разными вакцинами, может быть надежнее, ведь препараты воздействуют на иммунную систему не одинаково.

Например, РНК-вакцины, такие как Moderna и BioNTech/Pfizer, стимулируют выработку антител, но не так хороши по части клеточного иммунитета, как аденовирусный препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

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