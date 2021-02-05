Министерство по налогам и сборам переформатирует контроль за доходами и расходами белорусов

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Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС.

Министерство планирует пересмотреть подход к контролю. Цель – не просто анализ имущественного положения гражданина, а установление источника получения средств. Облагать налогами МНС хочет именно первоначально полученный и сокрытый от налогообложения доход, сообщает БелТА.

Налоговики будут изучать финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций, где гражданин является учредителем, и множество других сведений.

“Эта работа основана на большом анализе данных о физлице, его родственниках, взаимосвязях между субъектами хозяйствования. Но именно такая работа позволяет комплексно связать превышение расходов над доходами учредителя и финансовые результаты организации”, – пояснил глава министерства.

Объектом пристального внимания налоговиков станут ИП. Министерство называет признаки, которые считает признаками сокрытия доходов: незначительная налоговая база по налогам от деятельности, полное расходование в безналичном порядке всей полученной выручки, отсутствие снятия наличных денег со счета на протяжении ряда лет и при этом приобретение имущества.

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