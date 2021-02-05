Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

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По данным Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с COVID-19, выписаны 1994. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрировано 255 172 заболевших, выздоровели – 243 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 пациента с выявленным коронавирусом.

За последние сутки выполнено 19 107 тестов. Всего в стране их проведено 4 538 812.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 104 947 762 заболевших COVID-19, умерли от этой инфекции 2 286 252 человека.

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