Кому же верить: Лукашенко, Ермошиной или избирателям?

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СКАЗАНО!

Александр Лукашенко:

– Мы знали, что есть люди, их было немало – полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего Президента. (Из выступления 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства.)

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ

Об итогах выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году

В соответствии с протоколом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года об установлении итогов выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году:

– общее число избирателей по Республике Беларусь составляет 6.904.649;

– в голосовании приняло участие 5.818.955 избирателей, что составило 84,3 процента, то есть более половины граждан Республики Беларусь, включенных в списки избирателей;

– за кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича подано 4.661.075 голосов избирателей, что составило 80,1 процента, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Так около 6 миллионов или 4 миллиона 661 тысяча 75 голосов?

Понятно, очень многие избиратели давным-давно не верят ни Лукашенко, ни Ермошиной, которая как председатель Центральной избирательной комиссии ставит свою подпись под документами об итогах выборов президента Республики Беларусь. И для этого они дают все основания. Вот и на этот раз: А.Лукашенко говорит, что за него проголосовало около 6 миллионов человек, а по официальным сообщениям – 4 миллиона 661 тысяча 75 избирателей вбросили бюллетени в его поддержку.

Можно, конечно, называть любые цифры, но у миллионов людей есть свое мнение, и оно даже близко не совпадает с тем, что навязывается им властями. Только слепой мог не видеть, что происходило на избирательных участках в период досрочного и в день основного голосования.

К тому же у общественности появились выводы, сделанные платформой «Голос». Ее создатели со ссылкой на данные утверждают, что у «Александра Лукашенко нет законных оснований для инаугурации». Фальсификации произошли минимум на 30 процентах избирательных участков, говорится в заявлении платформы. И это, как и многое другое, служит серьезным аргументом для того, чтобы не верить как Лукашенко, так и Ермошиной, а ставить вопрос о проведении новых выборов.

РЕАКЦИЯ

Плевок в душу народа

О беспрецедентных фальсификациях на президентских выборах прошлого года написано и сказано немало. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что честный народ действительно имеет полное право не доверять ни Лукашенко, ни Ермошиной, ни в целом вертикали, которая держала всю избирательную кампанию под своим прицелом.

В независимых средствах массовой информации опубликовано множество документальных подтверждений того, как местные начальники выкручивали руки членам избирательных комиссий, чтобы они в итоговых протоколах указывали фальшивые сведения, забирая голоса, скажем, у Тихановской и приписывая их Лукашенко. По сути это уголовное преступление, на всех участках, где были допущены грубейшие нарушения законодательства, нужно проводить повторные выборы.

Что и говорить, власти плюнули народу в душу. Вот он и вышел с протестом на улицы и площади. И выходит, сменив формат протестных акций, до сих пор. Народ требует одного: проведения новых – честных – выборов!

Публикация – из № 9 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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