Яна МАКСИМОВА: «Помогает не сдаваться доченька…»

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Действующая чемпионка Беларуси в пятиборье, которая тоже подписала открытое письмо против насилия и за новые, честные, выборы, рассказала, почему они с мужем не планирует уезжать из Беларуси.

Яна Максимова – супруга призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко, который лишился места в национальной команде и выслуги лет в КГБ из-за своей гражданской позиции, а осенью отсидел 10 суток в Жодино.

– Я не думаю, что такой беспредел может продолжаться долго, и тем более не верю в то, что всё может остаться, как есть, – рассказала Яна TUT.BY. – Это ненормально. Виновные люди, судьи, которые выносят несправедливые приговоры, должны понести наказание.

Когда я вижу кадры с совещаний чиновников, обращаю внимание, какой страх у людей, сидящих за столом. Значит, они сделали что-то такое плохое, что заставляет их сильно держаться за власть и, как они говорят, не отдавать их страну. Хотя эта страна не их – она наша с вами и наших детей.

И я не хочу уезжать, потому что мой дом для меня – лучшее место на земле. Мы живем в Юхновском заповеднике, в 12 километрах от Минска. У нас тут бегают зайцы, белки, кабаны. Здесь душа и тело действительно отдыхают. Я очень много путешествовала по миру, но нигде мне не было так хорошо, как дома. И я не хочу уезжать. Тем более мы не сделали ничего плохого. Поэтому это не нам надо бежать, а людям, которые совершили преступление.

Что помогает не сдаваться? Доченька! С ней мы не можем быть грустными родителями. Смотрим с Андреем на нее каждые пять минут и не можем нарадоваться. И я не могу представить, что людей, которые творят столько зла, дома тоже ждут дети.

Конечно, всё это эмоционально дается тяжело. С весны у меня очень плохой сон. Просыпаюсь по ночам и думаю: блин, хорошо, что это приснилось, а не происходит в реальной жизни. Очень не хватает солнца и хороших вестей. Я как-то включила телевизор, хотя обычно этого не делаю, услышала, что они там рассказывают, и у меня даже поднялось давление, хотя никогда такого не случалось.

Иногда ловлю себя на том, что вокруг всё так хмуро, натянуто, ничего не радует. Но я не могу «забить» на происходящее, переключиться с новостей на книжки и сделать вид, что все нормально.

Публикация – из № 9 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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