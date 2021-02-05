Испорченный паспорт из Беларуси – в немецком городе Марии Колесниковой

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Видеоарт, цифровая выставка и премия в области прав человека, – известный фестиваль в Штутгарте посвятил программу бывшей коллеге Марии Колесниковой и другим белорусам.

C 3 по 7 февраля в немецком Штутгарте проходит фестиваль новой музыки Eclat, сообщает Deutsche Welle. Вот уже четыре десятка лет это известная площадка для музыкальных экспериментов. Из-за пандемии фестиваль впервые организован полностью в виртуальном формате. В этом году одним из двух его тематических фокусов стала Беларусь. Организаторы выражают таким образом свою солидарность с теми, кто пострадал из-за своего несогласия с действующими властями в этой стране. Особенная поддержка адресована Марии Колесниковой, которая до июня 2020 года работала в команде фестиваля.

Эхо из Беларуси

В цифровом формате организована выставка с названием “Беларусь – путь к самой себе”. Работы Жанны Капустниковой, Валерия Ведренко, Сергея Гудилина, Анны Мурайды и других белорусских фотографов и художников отражают параллельные реальности, в которых сейчас живет страна. К самым ярким моментам фестиваля относится проект “Echos – Voices from Belarus” (“Эхо: голоса из Беларуси”), в рамках которого белорусские музыканты, художники и активисты создавали видеоарт вместе с коллегами из Германии и других европейских стран. Среди перформансов есть, например, видео “Царапины” как отсылка к паспорту, разорванному Марией Колесниковой при попытке выдворить ее из страны.

Музыку к видео “Белорусский дневник” написал британский флейтист Гарет Девис. Он считает, что подобные проекты помогают удержать внимание к Беларуси: “К сожалению, у новостей коротка память. Если на следующий день случаются более животрепещущие события, то о других забывают. В то же время в Беларуси происходят колоссальные вещи”. Ему важно было выразить свою поддержку. “Людей искусства, студентов, преподавателей отправляют за решетку за их мнение. Кто-то вынужден покинуть страну. Люди страдают физически и эмоционально. Этот проект придает уверенность. Даже если ты помогаешь малому числу людей, а они – другим, есть геометрическая прогрессия”, – уверен Гарет Девис.

Работа Надежды Саяпиной – дневник художницы и активистки. В нем – перформанс “Достояние” против конфискации арт-коллекции “Белгазпромбанка” в связи с арестом Виктора Бабарико, 15 суток в СИЗО, портреты сокамерниц, вынужденная эмиграция после выхода на свободу.

“Есть такое представление, что большинство людей, которые сталкиваются с арестами, с изгнанием, – это активисты, те, кто поднимали какие-то политические вопросы. Но на самом деле давлению подвергается большое количество неактивистов, – говорит Надежда. – Меня, например, забрали из дома за участие в коллективной акции против насилия, которое было произведено силовиками в первые дни протестов (перформанс “Искусство режима” с фотографими избитых в результате задержания людей – Ред). Судили по фотографии в Facebook, причем фотография была не моя, а я была отмечена на ней”.

Перформанс Кати Жингеровской цитирует мирный протест женщин в белом. “Это самый больной, но и самый яркий опыт в моей жизни. Моя работа посвящается всем женщинам, которые сейчас с нами или в тюрьме, как Маша”, – говорит артистка. Мария Колесникова для нее во многом пример: “У нас в стране не так много сильных женщин, которые при этом такие классные”.

Белое платье – очень важная для нее вещь: в нем Катя впервые выступила с сольным номером. А еще – символ чистоты и боли. Участие в проекте – как терапия, способ “переработать опыт во что-то конструктивное и даже красивое”. “У нас сейчас очень много боли. Но даже в этой боли можно и нужно создавать что-то хорошее. Сейчас самая главная цель – выжить и не потерять свою человечность”.

Премия для Марии Колесниковой

Кульминацией белорусской программы станет церемония награждения премией в области прав человека фонда имени Герхарта и Ренаты Баум. Ее присудили Марии Колесниковой – как отмечает оргкомитет, в знак признания ее вклада в развитие свободного общества в Беларуси.

“Мария Коленикова пошла на риск ради свободы в своей стране. Хотя она могла бы выбрать простой для себя путь, поскольку ее жизнь проходила между Германией и Беларусью. Ее решением было остаться с теми, кто на месте борется против репрессий и насилия, за свободу и элементарные гражданские права. Эта премия – за ее отвагу и решительность, – объяснила DW Рената Баум. – Это чествование необычной женщины и в то же время других, кто протестует, многим рискуя. Это также премия для тех, кто был вынужден уехать из Беларуси, лишился средств к существованию и тех, кто надеется на открытую демократическую Беларусь в скором времени. Это и призыв к европейцам. Человеческое достоинство, соблюдение прав и свобод в нашем обществе – базовые ценности. По соседству с нами такие же европейцы борятся за них. Поддержать их – это вопрос доверия”.

Церемония награждения состоится в Штутгарте 7 февраля. Награду за Марию, находящуюся под стражей с начала сентября, получит ее сестра Татьяна Хомич.

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