Факел к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине представили организаторы.

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До старта зимних Олимпийских игр в Пекине остался год. Организаторы представили факел главных стартов четырехлетия.

Символ Олимпиады изготовлен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec, и напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них – красная, другая – серебристого цвета.

По замыслу организаторов, серебристый и красный цвета символизируют встречу льда и пламени. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 («Пекин 2022») и олимпийскими кольцами.

Для Паралимпийских зимних игр был разработан аналогичный дизайн факела, но он выполнен в красном и золотистом цветах.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь, сообщает НОК Беларуси.

Фото olympic.org

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