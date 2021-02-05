Демонстрантов, штрафы которых погасили фонды, заставят платить снова

Как заявил начальник УСК по Минску Сергей Паско, на внесенные фондами и сторонними лицами средства наложен арест.
Столичное управление Следственного комитета продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту массовых беспорядков в Минске после президентских выборов.
В беседе с БелТА Сергей Паско сообщил, что следствие установило факты оплаты штрафов сторонними организациями и гражданами за лиц, привлеченных к административной ответственности в связи с их участием в митингах.
Сославшись на принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, Паско заявил, что исполнять наказание должны непосредственно лица, привлеченные к ответственности. “В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется”, – пояснил Паско.
На средства, внесенные фондами и сторонними лицами, наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денег непосредственно с правонарушителей, сообщил начальник УСК.