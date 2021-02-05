Демонстрантов, штрафы которых погасили фонды, заставят платить снова

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Как заявил начальник УСК по Минску Сергей Паско, на внесенные фондами и сторонними лицами средства наложен арест.

Столичное управление Следственного комитета продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по факту массовых беспорядков в Минске после президентских выборов.

В беседе с БелТА Сергей Паско сообщил, что следствие установило факты оплаты штрафов сторонними организациями и гражданами за лиц, привлеченных к административной ответственности в связи с их участием в митингах.

Сославшись на принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, Паско заявил, что исполнять наказание должны непосредственно лица, привлеченные к ответственности. “В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется”, – пояснил Паско.

На средства, внесенные фондами и сторонними лицами, наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денег непосредственно с правонарушителей, сообщил начальник УСК.

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