Александр Козулин: «Меня избивал Дмитрий Павличенко»

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«Народная Воля» вспомнила, как на Всебелорусское народное собрание пытался прорваться экс-ректор Белгосуниверситета и экс-кандидат в президенты Александр Козулин. Было это пятнадцать лет назад. Но многие действующие лица – например, Николай Карпенков и Дмитрий Павличенко – и сегодня на первом плане.

Как это было

2 марта 2006 года кандидат в президенты и экс-ректор БГУ Александр Козулин попытался стать делегатом третьего Всебелорусского народного собрания. Регистрация на мероприятие проходила во Дворце железнодорожников. Несмотря на то, что охрана не пускала его в здание, Козулин попытался подать документы. Его жестоко повалили на землю, избили и доставили в Октябрьский РУВД Минска. Была применена сила также к членам команды Козулина Мечиславу Грибу, Валерию Фролову, Олегу Волчеку и журналистам, которые снимали это беззаконие. Серьезно пострадали также телеоператор и фотограф агентства Reuters и корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси». Оператор Reuters после избиения был доставлен в одну из больниц Минска.

Козулина освободили только вечером. Выйдя из милиции, он заявил, что был задержан группой неизвестных лиц в штатском: «Меня избивали в течение пяти минут, после чего скрутили и погрузили в микроавтобус».

Козулин рассказал, что в автобусе его бросили на пол, а сверху на него сел один из силовиков. В отношении политика возбудили сразу несколько дел – за то, что он якобы толкнул сотрудника милиции, а также уголовное за то, что «разбил стекло на портрете президента Беларуси в Октябрьском РУВД».

По словам Козулина, он хотел попасть на Всебелорусское собрание, чтобы «делегаты услышали противоположную точку зрения – оппонентов действующей власти».

«Страна не сможет двигаться дальше, не решив главной проблемы – легитимности собственного руководства, – говорил Козулин. – Именно из-за этого Беларусь разругалась даже со своими ближайшими соседями. Ситуация в стране критическая, особенно если продолжать политику разделения граждан на своих и чужих. Беларуси не миновать худших сценариев».

Все это Козулин говорил 15 лет назад, но и сегодня его слова по-прежнему актуальны.

– Александр Владиславович, скажите: а сегодня вы стали бы прорываться на

Всебелорусское собрание?

– Всё дело в том, что в 2006 году я хотел показать лишь одну простую вещь: у нас в стране закона не существует. Мы тогда внимательнейшим образом изучили все документы и указ о Всебелорусском собрании, где было конкретно прописано, кто и как туда избирается. И, строго следуя букве закона, провели съезд нашей партии, избрали пять делегатов. Среди них был председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1994–1996 годах Мечислав Гриб, который подписывал Конституцию, да и я как экс-ректор БГУ не последним человеком считался!

Мы спокойно пришли во Дворец железнодорожников в Минске. Конечно, там меня узнали. И сразу объявили, что пропустить не могут. Я сказал, что они нарушают закон, и, несмотря ни на что, пошел регистрироваться делегатом. И тут раздается команда: «Мочить по-черному!» Ну и все… Меня тогда избивал небезызвестный Дмитрий Павличенко, был там и экс-командир «Алмаза», нынешний замминистра внутренних дел Николай Карпенков. Всемером меня дубасили…

– Мне кажется, сегодня все видят, что законы не работают.

– Мы живем в государстве, в котором законы игнорируются, к ним относятся с пренебрежением, как к туалетной бумаге. Но, к сожалению, далеко не все наши граждане так считают – это тоже нужно признать.

Когда меня не пустили на так называемое Всебелорусское народное собрание, многие не обратили внимания на этот факт. Махнули рукой. А Лукашенко там же, на Всебелорусском собрании, сказал: мол, морской пехотинец Козулин пытался прорваться, но его встретили настоящие бойцы, настоящие пехотинцы, и как дали ему, так чуть по углам ошметки собрали! И люди ему аплодировали. Разве это не ужас?

– На нынешнем Всебелорусском собрании тоже наверняка будут аплодисменты.

– Конечно, будут.

Самый главный вопрос в том, чтобы люди, пробудившись, поняли, в каком государстве мы живем. Нужно, чтобы все без исключения осознали, что этот ужас, который окутал всю страну, держит ее в мерзопакостных узах страха.

– Сегодня многих волнует только один вопрос: что будет дальше? На некоторых произвел впечатление короткий ролик из суда над блогером Владимиром Неронским, которому дали три года. Прощаясь со своей семьей на три года, он сказал: «Доченька, я тебя очень люблю…» И добавил: «Готовьтесь, весной будет гражданская война». Все действительно ждут весны. Но какой она будет?

– Сейчас в спешном порядке формируется новое законодательство. И оно будет более жестким. Помните слова Цицерона? «Чем ближе конец государства, тем ужаснее и абсурднее законы». Страх заставляет власть менять и без того жесткие законы на еще более суровые. Вместо того чтобы хотя бы попытаться объясниться с народом по человечески, власть усиливает репрессии.

– Как думаете, весной снова будут многотысячные марши?

– Протесты уже никуда не денутся. Вопрос в том, какие формы они примут.

Грустно, что мы не хотим осознавать: глубокие противоречия, возникающие между людьми, как раз и приводят к гражданской войне. Помните историю, когда отец на своих детей накатал жалобу из-за бело-красно-белого флага? Это как первая ласточка того, что может быть. Когда ненависть на ненависть, злоба на злобу, когда люди думают, как отомстить, – это самое худшее, что может быть.

Публикация – из № 9 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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