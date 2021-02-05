Аэрокосмическая компания украинца заключила контракт с NASA

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NASA заключило контракт с компанией украинского предпринимателя в области космических технологий и IT, Максима Полякова. Его аэрокосмическая компания Firefly Aerospace доставит на Луну научное и технологическое оборудование. Об этом говорится на сайте NASA. Полет запланирован на 2023 год.

Для этих целей компания будет профинансирована на сумму 93,3 миллиона долларов.

Firefly Aerospace получила контракт на доставку оборудования от NASA в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая направлена на развитие частной лунной космонавтики и является частью американской лунной программы Артемида (Artemis), к которой недавно присоединилась Украина. Программа подразумевает возобновление пилотируемых миссий и колонизацию спутника Земли.

Груз общим весом в 94 килограмма будет включать в себя экспериментальное оборудование, в частности, это электроника, устойчивая к солнечной радиации, устройства для анализа реголита и структуры мантии Луны, и т.д. Груз на Луну доставит аппарат компании Blue Ghost.

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