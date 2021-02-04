Внедорожник отбуксировал в ледяную гору автобус. Видео

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Сегодня в Гродно на дорогах образовались 10-балльные пробки. Проблемы возникли у водителей общественного транспорта и грузовиков. Например, автобусы не могли подняться в гору по улице Брикеля. Это увидел водитель внедорожника KIA Sportage, Артем, остановился и предложил помощь – вытянуть автобус, сообщает АвтоГродно.

Видео этой ситуации прислал в АвтоГродно и водитель автобуса, и прохожий.

На этом водитель KIA Sportage не остановился. Он вытянул в гору и второй автобус.

К слову, вес автобуса МАЗ – 13 тонн. Вес такого же автобуса с “гармошкой” – 18 тонн. Масса автомобиля KIA Sportage – 2 тонны.

Поделиться ссылкой:



