В Европе призывают не проводить международные турниры в странах, где нарушаются права человека

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Министры спорта европейских стран направили в адрес еврокомиссара ЕС по делам инноваций и молодёжи Марии Габриэль письмо, в котором призвали не проводить спортивные турниры в странах, где нарушаются права человека.

В письме подчеркивается, что сейчас многие крупные соревнования проводятся или запланированы в странах, где нарушаются права человека, а “физическая и моральная неприкосновенность спортсменов не является очевидной, что противоречит Олимпийской хартии”.

В качестве примера приводится Беларусь, где, согласно данным спецдокладчика ОБСЕ, нарушения прав человека являются “систематическими и неопровержимо доказанными”.

Под письмом подписались министры Австрии, Кипра, Чехии, Дании, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Словении, Румынии, Латвии, Франции, Литвы, Люксембурга, Мальты, Греции, Ирландии, Венгрии, Польши, Нидерландов, Италии, Португалии, Словакии, Испании и Швеции.

Напомним, что из Беларуси были перенесены чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью.

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