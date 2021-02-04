Уволенных артистов гродненского театра вызвали в милицию

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Бывших работников гродненского областного драматического театра вызвали в милицию за видеозапись новогоднего поздравления, сообщает Блог Гродно s13.

Напомним, уволенные артисты, в канун Нового года, записали видеопоздравление белорусам. Бывшие работники театра прочитали стихотворение Якуба Коласа «На новы год», а свою поздравительную речь актеры и режиссеры завершили словами: «Жыве вольны тэатр і жыве мастацтва. Жыве Беларусь!»

В милицию артистов вызвали всех, кто был на видео. Кого-то вызывали по телефону, кого-то по вайберу, а кто-то получил письмо.

В письме указано, что в отношении них ведется административный процесс по статье 23.34 КоАП РБ и «в случае установления признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей, будет составлен протокол и лица будут привлечены к ответственности».

С артистами провели профилактическую беседу и предложили подписать документ, предупреждающий об ответственности за использование незарегистрированной символики.

«Участковый милиционер предложил нам написать объяснительную, почему мы записали такое поздравление. Наверное, смутило их, что в конце поздравления мы сказали «Жыве Беларусь!». А также сказали, мол, «хорошо, что флаг не достали, а то был бы штраф как за пикетирование.» – рассказал один из артистов.

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