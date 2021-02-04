Тест-драйв. Флагманским смартфоном сняли полнометражный фильм

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Компания Samsung Electronics необычным способом презентует своё новое достижение, сообщает iXBT.com. Сегодня в кинотеатрах России начался прокат полнометражного фильма «Дважды два», полностью снятого на флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra.

Съемки проходили в Москве в августе 2020 года. Режиссером проекта стал Виталий Манюков. По его словам он выбрал смартфон для съемок за его удобство и простоту в работе. В результате, съемочной группе удалось заметно сократить время работы над фильмом, уложившись в 7 смен, не считая обработки отснятого материала.

«Снять фильм на смартфон – это, безусловно, смелый вызов, прежде всего самому себе. Мне было интересно исследовать потенциальные возможности использования смартфона как полноценной камеры для съемок коммерческого зрительского кино. И результат, честно говоря, превзошел ожидания. Изображение более чем достойное. Для таких независимых студий, как моя, такое открытие, безусловно, дает конкурентное преимущество, ведь съемка на смартфон существенно снижает затраты на производство, в первую очередь за счет ускорения процесса съемок.» – рассказал Виталий Манюков.

Главные роли в проекте исполнили Ольга Литвинова, Иван Николаев, Андрей Крыжний, Григорий Данцигер, Артур Диланян и другие. В центре сюжета фильма – история двух пар, стремящихся спасти дружбу и отношения после ссоры.

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