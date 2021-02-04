Суд по делу «Белгазпромбанка» начнется 17 февраля

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Судебное заседание по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» состоится 17 февраля, сообщает пресс-служба Верховного суда.

4 февраля прошло предварительное заседание по делу. Его назначили в связи с тем, что с шестью обвиняемыми по делу заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, пишет интернет-газета naviny.online.

«В ходе предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемыми Бадеем, Добролётом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключено добровольно и при участии их защитников, — сообщает Верховный суд. — Прокурор подтвердил выполнение указанными обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем».

Белорусским негосударственным СМИ было отказано в допуске на предварительное заседание, хотя высшие чиновники не раз заявляли, что процесс по делу будет открытым.

Здание суда Московского района Минска, где прошло предварительное заседание Верховного суда, было окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики, суд закрыли для посетителей.

11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

18 июня был задержан бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае 2020 года в связи с участием в президентских выборах. Его обвиняют в организации противоправной деятельности в годы, когда он руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.

Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

Накануне предварительного заседания адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил БелаПАН, что его подзащитный вины в инкриминируемых ему деяниях не признает, договоренностей со следствием не заключал, поэтому на заседании 4 февраля его не будет. Адвокатов Бабарико в суд также не вызывали.

Поделиться ссылкой:



