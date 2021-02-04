Рак унес жизни более 1 млн европейцев за 2020 год

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Накануне Всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, Европейская комиссия на своём сайте представила “План ЕС по борьбе с раком”.

«В 2020-м, пока мы все боролись с пандемией COVID-19, многие из нас вели тихую битву против рака. Мы потеряли более 1 млн европейцев из-за рака в прошлом году. К сожалению, этот показатель растет», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, с помощью плана комиссия намерена обеспечить доступ к высшим стандартам диагностики и лечения онкологических заболеваний, выявлять рак на ранних стадиях, а также повысить качество жизни пациентов и тех, кто смог победить болезнь.

На реализацию мероприятий по борьбе с раком выделено €4 млрд. По каждому из направлений плана — профилактика, раннее выявление, диагностика и лечение, улучшение качества жизни больных и вылечившихся — поставлены количественные цели. Так, к 2040 году предполагается снизить долю курящих до менее 5% населения ЕС.

Для поддержки новых технологий, исследований и инноваций будет открыт Центр знаний по раку, особое внимание будет уделено детскому направлению.

Отмечается, что в прошлом году рак был диагностирован у 2,7 млн жителей ЕС. За год от него погибли 1,3 млн человек. Общий экономический ущерб от рака в Европе оценивается в более чем €100 млрд в год.

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