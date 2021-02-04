Павел Латушко встретился с назначенным послом США в Беларуси Джулией Фишер

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Руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко встретился с Джулией Фишер и обсудил с ней ситуацию в Беларуси.

США и Беларусь еще в 2008 году отозвали своих послов. Тогда США ввели санкции в отношении Беларуси из-за обострившейся ситуации с правами человека, а КГБ Беларуси провело контроперацию, результатом которой стал скандал вокруг финансирования посольством США гражданского общества Беларуси. Бухгалтер посольства дала подробные показания и даже предоставила некоторые документы. Итог не заставил себя ждать – обе страны отозвали своих послов.

Спустя 12 лет стороны наконец договорились о возвращении послов, но скорее всего, это теперь вряд ли произойдет. В декабре 2020 года Госдепартамент США утвердил Джулию Фишер США в Беларуси. Однако официально она пока не вступила в должность и не вручила верительные грамоты руководителю государства. Сейчас ситуация в Беларуси не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило в 2008 году.

В ходе встречи с Павлом Латушко, Джулия Фишер обстоятельно обсудила общественно-политический кризис в стране и перспективы развития белорусско-американских отношений. «Наши американские партнеры убеждены, что народ Беларуси достоин лучшего будущего, и будут этому всесторонне содействовать», – сообщает НАУ.

По итогам встречи, в рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси», США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США. При этом позиция по Беларуси будет координироваться с европейскими партнерами.

Как отмечает НАУ, Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет. При этом Джулия Фишер, не встречавшись еще с Лукашенко, планирует также провести встречи с иными представителями гражданского общества, в том числе со Светланой Тихановской.

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