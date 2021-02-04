На юриста и директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» завели уголовное дело

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Директор и юрист «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский и Олег Граблевский являются подозреваемыми по уголовному делу. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и правозащитница Елена Тонкачева.

Они были задержаны 3 февраля во второй половине дня и доставлены на допрос в Следственный комитет. Юриста Олега Граблевского после допроса задержали на трое суток и поместили в ИВС на Окрестина, по данным правозащитников, его подозревают в мошенничестве. В отношении Дроздовского применена мера пресечения в виде домашнего ареста, пишет TUT.BY.

21 января пресс-служба ДФР КГК сообщила о том, что в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью» проводится проверка. В ведомстве заявили, что она связана с вопросами «возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью».

В офисе организации прошел обыск, изъяли всю компьютерную технику. Обыски прошли и у некоторых представителей «Офиса по правам людей с инвалидностью».

«Офис по правам людей с инвалидностью» — правозащитная организация. Учреждение оказывает правовую помощь, консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Офис занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, а также дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью.

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