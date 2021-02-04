Мужчина вынес со стройки материалов на 4000 рублей

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Серию краж на одном из строительных объектов Минска совершил 20-летний житель Пинского района. Ранее мужчина работал на этом объекте. Совершивший преступления, был задержан сотрудниками отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД г. Минска.

Своеобразным бизнесом, бывший строитель, занимался с декабря 2020 года по январь 2021. Молодой человек размещал в интернете объявления о продаже строительных материалов, а после поступления заказов – приезжал на стройку в ночное время и выносил заказанное.

Известно, что мужчина украл около 400 упаковок плит утеплителя. Сумма ущерба составила около 4000 рублей.

Материалы проверки по факту хищения имущества переданы в Октябрьский (РОСК) г. Минска. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Поделиться ссылкой:



